Unbekannte Täterin versucht Frau in Augsburg per Telefon erfolglos zu betrügen
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Unbekannte Täterin versucht Frau in Augsburg per Telefon erfolglos zu betrügen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 1. Mai 2026, versuchte eine unbekannte Täterin in Augsburg eine Frau telefonisch zu betrügen. Gegen 12 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Die Anruferin behauptete, einen Unfall verursacht zu haben und daher eine fünfstellige Kaution bei der Polizei begleichen zu müssen. Die Angerufene durchschaute den Betrugsversuch und legte auf, da sie wusste, dass ihre Tochter keinen Führerschein besitzt. Ein Vermögensschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Polizei warnt vor Telefonbetrug

Die Polizei hat wichtige Tipps veröffentlicht, um sich vor ähnlichen Betrugsmaschen zu schützen. Bürger sollten bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen wachsam sein und keine Informationen preisgeben. Bei Druckausübung am Telefon wird geraten, einfach aufzulegen.

Wichtige Hinweise für den Ernstfall

Geld sollte niemals an unbekannte Personen übergeben werden. Behörden wie die Polizei schicken keine “Geldwechsler” oder “Prüfer” nach Hause. Bei verdächtigen Anrufen sollte umgehend der Polizeinotruf 110 gewählt werden. Zudem wird empfohlen, bei Firmen oder Behörden selbst die Telefonnummer herauszusuchen und anzurufen.

Weitere Tipps und Informationen sind auf den Seiten der Polizeiberatung und der bayerischen Polizei verfügbar.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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