Auseinandersetzung in der Augsburger Maximilianstraße: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung
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Auseinandersetzung in der Augsburger Maximilianstraße: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 2. Mai 2026, kam es in der Augsburger Maximilianstraße zu einem Vorfall zwischen zwei Personengruppen. Eine Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau im Alter von 18 bis 22 Jahren, geriet gegen 02:45 Uhr mit einer dreiköpfigen Gruppe aneinander.

Auseinandersetzung in der Nacht

Aus der Dreiergruppe, die aus einem bislang unbekannten Täter und zwei weiblichen Begleiterinnen bestand, kam es zu einer verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung. Der unbekannte Täter beleidigte zunächst die drei Männer der Vierergruppe. Kurz darauf schlug er dem 22-jährigen Mann auf die Schulter und verpasste einem der beiden 18-Jährigen einen Kopfstoß.

Täter auf der Flucht

Nach der Tat flüchtete der Täter gemeinsam mit seinen beiden Begleiterinnen vom Tatort. Die beiden verletzten Männer, der 18-Jährige und der 22-Jährige, erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Informationen zu dem Vorfall geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegengenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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