Gestohlenes Kleinkraftrad im Gögginger Wald entdeckt – Polizei sucht Zeugen
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Gestohlenes Kleinkraftrad im Gögginger Wald entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitagmorgen des 1. Mai 2026 machte eine Fußgängerin im Gögginger Wald eine ungewöhnliche Entdeckung. Im Bereich der Apprichstraße Ecke Pfarrer-Bogner-Straße stieß sie gegen 08:45 Uhr auf ein Kleinkraftrad mit aufgebrochener Lenksäule und alarmierte umgehend die Polizei.

Schaden und Ermittlungen

Der Sachschaden am Kleinkraftrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt, während der Beuteschaden derzeit noch geklärt wird. Die Polizei hat den Roller sichergestellt und ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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