ECDC Memmingen Indians verpflichten erfahrenen Goalie Michael Bitzer

Der ECDC Memmingen Indians hat die nächste wichtige Personalentscheidung getroffen. Mit Michael Bitzer wechselt ein erfahrener Torhüter an den Hühnerberg. Der 32-jährige Deutsch-Amerikaner kommt von den Schwenninger Wild Wings und bildet künftig gemeinsam mit Justus Roth das neue Goalie-Duo der Indians.

Bitzer stammt ursprünglich aus Minnesota und sammelte dort auch seine ersten Erfahrungen auf dem Eis. Nach seinen ersten Profi-Einsätzen in der ECHL wagte der Linksfänger 2019 den Schritt nach Deutschland und schloss sich den Eispiraten Crimmitschau an.

Nach zwei Jahren folgte der Wechsel zu den Selber Wölfen, bei denen sich der 1,80 Meter große Schlussmann endgültig einen Namen machte. Gleich mehrfach half Bitzer den Oberfranken dabei, den Klassenerhalt in der DEL2 zu sichern und entwickelte sich dabei zu einem der stärksten Torhüter der Liga.

Im Sommer 2024 führte ihn sein Weg schließlich in die DEL nach Schwenningen. Für die Wild Wings absolvierte Bitzer in zwei Spielzeiten insgesamt 26 Partien. Nun soll beim ECDC der nächste Schritt folgen – verbunden mit mehr Eiszeit und einer wichtigen Rolle im Team der Indians.

Indians suchten gezielt nach Erfahrung

Die Verantwortlichen in Memmingen hatten zuletzt gezielt nach einem routinierten Torhüter gesucht. Besonders wichtig war dabei ein deutscher Pass, um keine Importstelle im Kader zu blockieren.

Sven Müller: „Mit Michael bekommen wir genau, was wir gesucht haben. Er hat sich in der DEL2 bereits mehrfach bewiesen und kann so etwas Druck von Justus in seiner Premierensaison in der zweiten Liga nehmen. Wir sind davon überzeugt, dass beide ein starkes und verlässliches Duo bilden werden. Gerade die Position des Torhüters hatte oberste Priorität in der Kaderplanung, insofern sind wir erleichtert diese knifflige Aufgabe erfolgreich abhaken zu können.“