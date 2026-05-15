EV Füssen holt lettisches Offensivtalent an den Kobelhang

Der EV Füssen treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann einen weiteren jungen Offensivspieler präsentieren. Mit Linards Hugo Zemnickis schließt sich ein talentierter Angreifer dem Oberligisten an. Der 20-jährige Lette spielte zuletzt im DNL-Team des ESV Kaufbeuren und gehörte dort zu den offensivstärksten Akteuren der Mannschaft.

Der Stürmer soll künftig seine internationale Erfahrung und seine offensive Qualität beim EVF einbringen.

Stationen in Lettland, Russland und Nordamerika

Geboren wurde Zemnickis in der lettischen Hauptstadt Riga, wo er auch seine ersten Schritte im Eishockey machte. Im Nachwuchsbereich sammelte er zudem Erfahrungen in St. Petersburg, ehe er in der zweiten lettischen Liga erste Einsätze im Seniorenbereich erhielt. Dort überzeugte er früh mit starken Zahlen und kam in zwölf Spielen auf insgesamt 18 Scorerpunkte.

Im Jahr 2022 folgte schließlich der Wechsel nach Deutschland zum ESV Kaufbeuren. Bereits in der U17 machte der Angreifer mit 36 Treffern in 29 Partien auf sich aufmerksam. Auch in der DNL bestätigte er seine Qualitäten und wagte anschließend den Sprung nach Nordamerika. Dort spielte Zemnickis für New Hampshire in einer der höchsten Nachwuchsligen der USA.

Nach der Rückkehr nach Kaufbeuren folgt nun der nächste Entwicklungsschritt beim EV Füssen.

EVF setzt auf Entwicklungspotenzial

In Füssen traut man dem jungen Angreifer zu, sich im Seniorenbereich weiterzuentwickeln und langfristig eine wichtige Rolle einzunehmen. Besonders seine Schnelligkeit und sein Spielverständnis sollen dem neuen Team helfen.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Linards Zemnickis bekommen wir einen Stürmer aus der U20 des ESV Kaufbeuren, der bereits Erfahrung aus Nordamerika mitbringt. Linards erwartet die deutsche Staatsbürgerschaft – entsprechend ist er für uns perspektivisch als deutscher Spieler eingeplant. Er bringt Tempo und Spielverständnis mit und wir wollen ihm bei uns die Chance geben, im Seniorenbereich den nächsten Schritt zu machen und sich in unserer Struktur weiterzuentwickeln.“