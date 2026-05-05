Schüsse in Memmingen | Großeinsatz der Polizei nach Leichenfund

In Memmingen ist es am Montagabend (04.05.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Dabei gaben Beamte Schüsse ab, eine Person wurde verletzt. Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einem Leichenfund vom selben Tag.

Gegen 18.30 Uhr kam es nahe dem Bernhard-Strigel-Gymnasium zu einer Kontrolle. Laut Polizei sei es dabei zu „einem polizeilichen Schusswaffengebrauch“ gekommen. Eine Person wurde verletzt, ein Beamter jedoch nicht. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner berichteten von mehreren Schüssen, offiziell bestätigt ist die Anzahl nicht.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner berichteten von mehreren Schüssen, offiziell bestätigt ist die Anzahl nicht.

Zusammenhang mit Leichenfund?

Bereits am Mittag hatten Einsatzkräfte bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen eine Leiche gefunden. Es besteht der Verdacht einer Gewalttat.

Die Ermittlungen laufen.