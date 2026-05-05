Festnahme am Augsburger Hauptbahnhof: Gesuchter Mann mit illegalen Medikamenten erwischt
Polizei & CoAugsburg Stadt

Festnahme am Augsburger Hauptbahnhof: Gesuchter Mann mit illegalen Medikamenten erwischt

Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Min. Lesezeit
Image by oberaichwald from Pixabay

Am Augsburger Hauptbahnhof ist am Sonntag (3. Mai) ein 41-jähriger Mann von der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten nicht nur einen offenen Haftbefehl fest, sondern fanden auch eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente ohne entsprechenden Nachweis.

Contents

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte den 41-jährigen Polen am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann per Haftbefehl suchte. Hintergrund war eine unbezahlte Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen. Da er die ausstehende Summe erneut nicht begleichen konnte, blieb es bei der Festnahme.

Große Menge Medikamente ohne Nachweis

Zusätzlich entdeckten die Einsatzkräfte bei dem Mann zahlreiche Ampullen mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Ein erforderliches Rezept konnte er nicht vorlegen. Zudem überschritten die sichergestellten Mengen deutlich die zulässigen Einfuhrgrenzen.

Überstellung in Justizvollzugsanstalt

Die Bundespolizei brachte den 41-Jährigen anschließend in die Justizvollzugsanstalt Gablingen. Die beschlagnahmten Medikamente sowie der gesamte Vorgang wurden zur weiteren Bearbeitung an die Polizeiinspektion Augsburg übergeben.

- Anzeige -

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittel- sowie das Anti-Doping-Gesetz ermittelt.
 
 

Schüsse in Memmingen | Großeinsatz der Polizei nach Leichenfund
Galerie zur konstituierenden Stadtratssitzung – Florian Freund ist der neue OB in Augsburg
Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein
Bruderstreit in Augsburg: Messerangriff führt zu Haftbefehl wegen versuchten Totschlags
Neuer Oberbürgermeister Florian Freund vereidigt
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
ByPresse Augsburg
Folgen:
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.
Vorheriger Artikel 41-Jähriger am Augsburger Hauptbahnhof mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Rezept festgenommen 41-Jähriger am Augsburger Hauptbahnhof mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Rezept festgenommen
Nächster Artikel Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen

Folgen Sie uns

You Might also Like