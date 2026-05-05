Festnahme am Augsburger Hauptbahnhof: Gesuchter Mann mit illegalen Medikamenten erwischt

Am Augsburger Hauptbahnhof ist am Sonntag (3. Mai) ein 41-jähriger Mann von der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten nicht nur einen offenen Haftbefehl fest, sondern fanden auch eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente ohne entsprechenden Nachweis.

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte den 41-jährigen Polen am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann per Haftbefehl suchte. Hintergrund war eine unbezahlte Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen. Da er die ausstehende Summe erneut nicht begleichen konnte, blieb es bei der Festnahme.

Große Menge Medikamente ohne Nachweis

Zusätzlich entdeckten die Einsatzkräfte bei dem Mann zahlreiche Ampullen mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Ein erforderliches Rezept konnte er nicht vorlegen. Zudem überschritten die sichergestellten Mengen deutlich die zulässigen Einfuhrgrenzen.

Überstellung in Justizvollzugsanstalt

Die Bundespolizei brachte den 41-Jährigen anschließend in die Justizvollzugsanstalt Gablingen. Die beschlagnahmten Medikamente sowie der gesamte Vorgang wurden zur weiteren Bearbeitung an die Polizeiinspektion Augsburg übergeben.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittel- sowie das Anti-Doping-Gesetz ermittelt.



