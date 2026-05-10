Heißluftballon in Vilgertshofen kollidiert mit Stromleitung: Glücklicherweise keine Verletzten bei spektakulärer Rettung

VILGERTSHOFEN, LKR. LANDSBERG AM LECH, 10.05.2026. Ein dramatischer Zwischenfall mit einem Heißluftballon ereignete sich am Samstagabend (09.05.2026) nahe Pflugdorf, Vilgertshofen. Ein 75-jähriger Mann, begleitet von zwei weiteren Personen, geriet beim Landeversuch mit dem Ballon in Schwierigkeiten.

Unfall bei der Landung eines Heißluftballons

Geplante Landung auf einer Wiese misslang, als Bodenwind den Ballon erfasste und in Richtung einer Mittelspannungsleitung trieb. Trotz des Versuchs, durchzustarten, verfingen sich die Hüllenseile und der Brennerkorb in den Leitungen. Der Ballon kam knapp neben einem hölzernen Strommast zum Stillstand, in etwa fünf Metern Höhe.

Rettungseinsatz und Schäden

Ein Lichtbogen vom Brennerkorb verursachte ein Feuer, wodurch eine der Leitungen abriss und zu Boden fiel. Glücklicherweise blieben alle drei Insassen unverletzt. Die Feuerwehr brachte sie nach Abschaltung und Erdung der Leitung mittels Drehleiter sicher zu Boden. Zur Bergung des Ballons wurden zwei Kräne eingesetzt. Der Zwischenfall führte zu erheblichem Schaden an den Stromleitungen. Eine war abgerissen, zwei weitere stark beschädigt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, wird jedoch im höheren fünfstelligen Bereich vermutet.