“Entlastungsprämie” laut Söder endgültig vom Tisch
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“Entlastungsprämie” laut Söder endgültig vom Tisch

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CSU-Chef Markus Söder hält die von der SPD vorgeschlagene sogenannte “Entlastungsprämie” für nicht mehr realisierbar. Im “Bericht aus Berlin” der ARD sagte er am Sonntag, die Prämie sei vom Tisch. Es habe sich in den Tagen nach der Ankündigung gezeigt, dass die Idee in der Wirtschaft auf großen Widerstand gestoßen sei. Er habe eigentlich gedacht, dass es vorher Absprachen mit der Wirtschaft gegeben habe. Das sei offenkundig nicht der Fall gewesen.

Söder, Merz, Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Beim am Dienstag anstehenden Koalitionsausschuss will Söder den Fokus stärker auf eine Einkommensteuerreform legen. Er glaube nicht, dass dort die große Steuerreform beschlossen werde, sondern man werde über die Grundzüge und das weitere Verfahren reden, so wie bei der Krankenkassenreform.

Mit Blick auf die schwachen Umfragewerte der Union im Bund schließt Söder eine Koalition mit den Grünen weiterhin aus. “Mit den Grünen wird es ja nicht besser”, sagte er.

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