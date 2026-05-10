Tschechien lehnt EU-Reformpläne von Wadephul ab

Der tschechische Außenminister Petr Macinka hat die EU-Reformpläne seines deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU) zurückgewiesen. “Ich glaube nicht, dass Europa durch abstrakte Visionen aus Brüssel gerettet werden kann”, sagte Macinka der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”. Es helfe nicht, die Regeln und Verträge zu verändern.

Wadephul hatte am vergangenen Mittwoch in einer Grundsatzrede zur EU unter anderem dafür geworben, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik abzuschaffen und qualifizierte Mehrheiten einzuführen.

Macinka, der Vorsitzender der EU-kritischen Motoristenpartei ist, lehnte das in der FAZ ab. “Ich glaube, das kann von vielen Ländern nicht akzeptiert werden, vor allem nicht von den kleineren”, sagte er. “Es ist sehr schwierig, das nationale Veto abzuschaffen.” Es gehe um Konsens. Nur weil ein Land ein Veto erhebe, heiße das nicht, dass es Probleme machen wolle. “Es hat nur seine eigenen Probleme und muss daher diesen Weg wählen.”