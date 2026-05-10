19-Jähriger tot aus der Isar in München geborgen – Junger Mann offenbar Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner
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19-Jähriger tot aus der Isar in München geborgen – Junger Mann offenbar Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner

Presse Augsburg
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9EkieraM1, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Traurige Nachrichten aus München: In der Isar ist am Samstagmorgen die Leiche eines 19-Jährigen entdeckt worden. Nach Medieninformationen soll es sich dabei um Remo Aimé Pollert, den Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner, handeln.

Wie die Münchner Polizei mitteilte, ging gegen 9.45 Uhr ein Notruf ein, nachdem eine regungslose Person im Wasser nahe der Ludwigsbrücke gesehen worden war. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin an und bargen den jungen Mann aus der Isar.

Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Polizei untersucht dennoch weiterhin die genauen Hintergründe des Todesfalls.

Der Vorfall sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit, da die Familie der bekannten TV-Darstellerin betroffen ist. Lara Joy Körner wurde unter anderem durch Auftritte im „Traumschiff“ sowie in mehreren Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen bekannt.

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