20-Jährige aus Schweinfurt vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Polizeipräsidium Unterfranken

20-Jährige aus Schweinfurt vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Die 20-jährige Hamida Arzoo wird seit Freitagmorgen vermisst, nachdem sie zuletzt gegen 07.00 Uhr an ihrem Wohnhaus in der Schweinfurter Innenstadt gesehen wurde. Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur. Die Polizei vermutet, dass sie sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

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Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Aktuell läuft die Suche nach der Vermissten auf Hochtouren und die Polizei zählt auch auf Unterstützung durch die Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der jungen Frau geben kann, wird dringend gebeten, sich zu melden.

Beschreibung der Vermissten

  • Circa 165 cm groß und sehr schlanke Figur
  • Schwarze, lange Haare
  • Vermutlich bekleidet mit einer roten Strickjacke und blauen Jeans
  • Trägt eventuell eine Brille, silberne Ohrringe und eine silberne Halskette

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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