81-jährige Frau in Erlenbach vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Polizeipräsidium Unterfranken
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81-jährige Frau in Erlenbach vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Erlenbach am Main: Polizei sucht vermisste 81-jährige Frau

Seit Sonntagmittag sucht die Polizei Obernburg nach der 81-jährigen Katharina Amrhein. Die Frau wurde zuletzt am Sonntag um 13:20 Uhr gesehen, als sie das Hospital in der Krankenhausstraße verließ. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Beschreibung der vermissten Person

Katharina Amrhein ist 175 cm groß, von kräftiger Statur und wiegt etwa 75 kg. Sie hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine lila-schwarz-farbige Joggingjacke und einen Schlafanzug in hellen Farben.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Trotz intensiver Suchmaßnahmen und der Überprüfung möglicher Anlaufadressen konnte die Polizei die vermisste Frau bislang nicht ausfindig machen. Die Einsatzkräfte setzen die Suche fort und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wer Informationen zum Verbleib der dementen Frau hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg am Main unter der Telefonnummer 06022/629-0 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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