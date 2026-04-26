Bill Peters bleibt Coach der Augsburger Panther

Die Augsburger Panther setzen weiter auf Stabilität: Was bereits länger vereinbart war, ist nun offiziell bestätigt. Cheftrainer Bill Peters bleibt auch in der kommenden Saison hinter der Bande des DEL-Clubs und geht damit in sein zweites Jahr in Augsburg.

Nach seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer durch Sportdirektor Larry Mitchell führte Peters das Team zu einer stabilen Hauptrunde. Die Panther konnten sich frühzeitig aus dem Tabellenkeller befreien und hielten lange Anschluss an die Playoff-Plätze.

Diese Entwicklung soll nun weitergeführt werden – insbesondere mit Blick auf mehr Konstanz auf der Schlüsselposition des Headcoaches.

Vertrauen und klare Vision

Sportdirektor Larry Mitchell betont die enge Zusammenarbeit und die hohe Wertschätzung für den Coach: „Bill Peters und ich waren die ganze Saison über in intensivem Austausch. Dabei haben wir ihm früh signalisiert, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen möchten. In meiner langen Eishockeykarriere habe ich noch keinen derart detailversessenen und hart arbeitenden Coach wie ihn kennengelernt. Er lebt 24/7 für seinen Job und hat eine klare Vision, wie er die Augsburger Panther in der Saison 2026/27 sehen möchte. Seit vielen Monaten ist er detailliert in unsere Planungen für die kommende Spielzeit involviert und hat seine Gedanken und Vorstellungen eingebracht. Umso mehr freut es mich, dass nun auch formell Klarheit herrscht und Bill weiter unser volles Vertrauen genießt.”

Peters: „Ein lehrreiches erstes Jahr“

Auch Bill Peters selbst blickt positiv auf seine erste Saison in Deutschland zurück und sieht weiteres Entwicklungspotenzial:„Mein erstes Jahr in Deutschland war extrem lehrreich. Die DEL ist eine starke und ausgeglichene Liga, in der wir in jedem Spiel aufs Neue gefordert werden. Wir haben in dieser Saison als Gruppe aber eine gute Basis geschaffen, auf der wir gemeinsam aufbauen wollen. Es bleibt ein Prozess, in dem wir uns als Team auf dem Eis und als gesamte Organisation abseits des Eises weiterentwickeln möchten. Ich freue mich, dazu weiter meinen Teil beitragen zu können.”

Neben Peters bleibt auch Mike Wendell Teil des Trainerstabs. Der Finne wird weiterhin als Skills-, Development- und Video-Coach fungieren und das Team in seiner Entwicklung unterstützen.