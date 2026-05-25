58-jährige Frau in Aschaffenburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

ASCHAFFENBURG – Am Samstagnachmittag verschwand eine 58-jährige Frau aus Aschaffenburg spurlos. Die Polizei vermutet eine psychische Ausnahmesituation und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Vermisst: Leyla Aydin aus Aschaffenburg

Leyla Aydin, die in der Hanauer Straße wohnt, wurde zuletzt am Samstag gegen 14:00 Uhr gesehen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt von der 58-jährigen Türkin bislang jede Spur. Die Polizei hat ihre Suche erweitert und hofft nun auf wertvolle Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern.

Personenbeschreibung und Details

Leyla Aydin hat dunkelbraune Haare und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem weißen Oberteil mit Blumenmuster, einer weißen Hose und hellen Schuhen bekleidet. Außerdem führte sie zwei größere Taschen mit sich, eine braune und eine hellrosa Tasche.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Aydin geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu wenden.