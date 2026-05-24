Antonelli triumphiert in Kanada vor Hamilton und Verstappen

Andrea Kimi Antonelli hat sich beim Großen Preis von Kanada den Sieg gesichert und damit seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausgebaut.

Max Verstappen / Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Mercedes-Pilot setzte sich nach 68 Runden gegen Lewis Hamilton im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull durch. Antonelli fuhr zudem die schnellste Runde des Rennens und zeigte eine souveräne Leistung.

Das Rennen begann unter schwierigen Bedingungen, da einige Teams auf Intermediates setzten, während andere auf Slicks starteten. Die McLaren-Piloten, die auf Intermediates gesetzt hatten, verloren schnell an Boden. Antonelli übernahm früh die Führung von seinem Teamkollegen George Russell, der später aufgrund technischer Probleme ausschied.

Im Verlauf des Rennens gab es mehrere Zwischenfälle und Strafen. Nico Hülkenberg drehte sich in Kurve 1, während Charles Leclerc nur knapp einem Unfall mit der “Wall of Champions” entging. Hadjar erhielt eine Stop-and-Go-Strafe, konnte aber dennoch den fünften Platz verteidigen.

In den letzten Runden versuchte Verstappen, Druck auf Hamilton auszuüben, konnte jedoch keinen Angriff mehr setzen. Antonelli behielt die Kontrolle und fuhr seinen vierten Grand-Prix-Sieg in Folge ein. Hinter den Top 3 komplettierten Leclerc, Hadjar und Colapinto die Punkteränge.