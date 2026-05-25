CDU-Außenexperte Hardt wirft Putin “Staatsterrorismus” vor

Der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt hat Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen, im Ukraine-Krieg alle menschlichen Maßstäbe verloren zu haben.

“Putins Staatsterrorismus bricht mit jedem zivilisatorischen Maß”, sagte Hardt der “Rheinischen Post”. Der Hyperschallraketenangriff auf Zivilisten zeige der Welt, dass dies nicht nur ein Krieg Russlands gegen die Ukraine sei, so der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Auch der globale Süden müsse sich spätestens jetzt fragen, ob er genug gegen diesen “Zivilisationsbruch” unternehme, der gezielt die Schwächsten verletze. “Der Moskauer Besuch des kongolesischen Präsidenten Ende April zeigt beispielhaft, dass es sich viele zu einfach machen”, sagte Hardt.