Dobrindt zweifelt an Social-Media-Verbot für Kinder
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Dobrindt zweifelt an Social-Media-Verbot für Kinder

DTS Nachrichtenagentur
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Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat Zweifel an einem Social-Media-Verbot für Kinder geäußert. Ein einfaches Verbot halte er für schwer durchsetzbar und deswegen für wenig zielführend, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Junge Leute mit Smartphones (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dobrindt nahm bei der Nutzung sozialer Netzwerke vor allem die Eltern in die Pflicht. Die Grundsatzentscheidung, ab wann ein Kind ein Handy erhält, treffe nicht der Staat, sondern die Familien und die Eltern, sagte er. Möglichkeiten der Begleitung und auch der Kontrolle gebe es heute schon. Aber die Notwendigkeit der Beschäftigung der Eltern damit, wie die Nutzung der Kinder mit Smartphones aussieht, sei dazu ebenfalls notwendig.

Die Verantwortung lasse sich nicht komplett abschieben, weder in die eine noch in die andere Richtung, mahnte Dobrindt. Aber staatliches Handeln an dieser Stelle funktioniere eben nicht ohne die Begleitung der Familien. “Es ist zu einfach, eine Lösung darin zu suchen, dass der Staat nur etwas zu verbieten braucht, was tief in das Informationsverhalten unserer Gesellschaft eingedrungen ist und damit eng zum Alltag gehört, und die Probleme wären verschwunden”, sagte er.

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