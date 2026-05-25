VfB Stuttgart verpflichtet Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Wie der Club aus Cannstatt am Montag mitteilte, wechselt Mittelfeldspieler Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim zum VfB. Der 31-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben.

Grischa Prömel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für Prömel ist der Wechsel eine Rückkehr in seine Heimatregion. “Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin. Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung”, wird der Spieler in der Vereinsmitteilung zitiert. Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth ergänzte: “Grischa hat hervorragende fußballerische Fähigkeiten, ist enorm ehrgeizig und hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt.”

Prömel begann seine Karriere beim TSV Esslingen und den Stuttgarter Kickers. Sein Bundesliga-Debüt feierte er in der Saison 2018/2019 für den 1. FC Union Berlin. Für die Berliner absolvierte er bis 2022 insgesamt 141 Pflichtspiele mit 20 Toren und zehn Vorlagen. Seit 2023 spielte er für die TSG Hoffenheim, wo er in 87 Pflichtspielen 14 Tore und acht Vorlagen erzielte. Zudem bestritt er 18 Länderspiele für deutsche U-Nationalmannschaften und gewann mit der Olympia-Auswahl 2016 in Rio de Janeiro die Silbermedaille.