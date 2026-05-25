Schwerer Fahrradunfall in Affing | 36-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen
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Schwerer Fahrradunfall in Affing | 36-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Presse Augsburg
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In Affing hat sich am Sonntagabend ein schwerer Fahrradunfall ereignet. Ein 36-jähriger Radfahrer wurde dabei erheblich verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:15 Uhr in der Derchinger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann allein mit seinem Fahrrad unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Anschließend prallte der Radfahrer gegen einen Eisenzaun und stürzte. Dabei zog er sich eine größere Schnittverletzung am linken Arm zu.

Polizei stellt Alkoholgeruch fest

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.
 
 
 
 
 
 
 

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