Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Kammerstein: Unfallursache noch unklar

Am Samstagabend (23.05.2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Volkersgau und Kammerstein im Landkreis Roth, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Unfallhergang auf der Ortsverbindungsstraße

Der Unfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr. Der 31-Jährige war mit seinem Motorrad von Volkersgau in Richtung Kammerstein unterwegs. Kurz nach der Autobahnunterführung der A6 verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Rettungsmaßnahmen und Unfallermittlungen

Ein Augenzeuge alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Schwabach waren schnell vor Ort. Trotz sofort eingeleitetem Einsatz verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Schwabach nahm die Ermittlungen auf, unterstützt von einem Unfallsachverständigen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des verunglückten Motorrads an.

Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Ortsverbindungsstraße in beiden Richtungen gesperrt.