Falschfahrer-Unfall auf A8 bei Grabenstätt: Ein Toter, fünf Verletzte und 120.000 Euro Sachschaden

GRABENSTÄTT, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagnachmittag, den 23. Mai 2026, ereignete sich auf der BAB 8 ein schwerer Verkehrsunfall, verursacht durch einen Falschfahrer, der tödliche Folgen hatte. Der 89-jährige Fahrer, der in falscher Richtung unterwegs war, verstarb noch an der Unfallstelle. Zudem wurden fünf weitere Personen verletzt.

Unfallhergang auf der BAB 8

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 89-jähriger Mann aus Niederbayern die Autobahn 8 entgegen der Fahrtrichtung auf der Strecke von München in Richtung Salzburg. Kurz nachdem die ersten Meldungen über den Falschfahrer bei der Polizei eingingen, kollidierte sein Fahrzeug in Höhe von Grabenstätt mit zwei anderen Pkw. Der Falschfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Drei Personen in den involvierten Pkw wurden schwer verletzt, zwei weitere leicht. Bisher gelten die Verletzten als nicht lebensgefährlich verletzt.

Ermittlungen und Schadensbilanz

Der Sachschaden durch diesen Unfall wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen übernommen. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden. Ein technisches und unfallanalytisches Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.

Rettungsmaßnahmen und Umleitung

Für die Großräumige Umleitung wurde der Verkehr in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Siegsdorf West durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf geleitet. Bei der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter das THW Traunstein, die Autobahnmeisterei Siegsdorf, das BRK sowie die Feuerwehren aus Grabenstätt, Bergen, Traunstein, Siegsdorf und Holzhausen.