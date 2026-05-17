Brand in Seehausen: Hoher Sachschaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Brand in Seehausen: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Sonntagmorgen, dem 17. Mai 2026, ereignete sich ein Brand in einem Wohngebäude in Seehausen am Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Vorfall verursachte einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich, glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Inhalte im Überblick

Wohnungsbrand in Seehausen

Gegen 9.50 Uhr am Sonntag wurde über die Integrierte Leitstelle Oberland ein Wohngebäudebrand in der Mauritiusstraße in Seehausen gemeldet. Die herbeigeeilten Feuerwehren entdeckten einen Brand, der sich über zwei Wohnungen oberhalb eines Garagenkomplexes ausgebreitet hatte.

Schnelle Löschung durch Einsatzkräfte

Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden keine Verletzungen gemeldet. Der Sachschaden wird zurzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten vor Ort durchgeführten Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Murnau übernommen. Im weiteren Verlauf setzten Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Untersuchung fort. Die Ursache des Brandes wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.

- Anzeige -
Tödlicher Arbeitsunfall in Mühldorf am Inn: 51-jähriger Mann verstorben, Polizei ermittelt
Polizeiaktion in Rosenheim: 16 Objekte wegen Kinderpornografie durchsucht, umfangreiches Beweismaterial gesichert
81-jähriger Eglinger seit 13. Mai 2026 vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Verkehrschaos am 30. Mai 2026: Brennerautobahn-Blockade führt zu massiven Staus in Südtirol und Südbayern
Brand in Schönberger Doppelhaus: Hoher Sachschaden und eine Verletzte durch Rauchgas
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Auseinandersetzung am Helmut-Haller-Platz: 20-Jähriger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen Auseinandersetzung am Helmut-Haller-Platz: 20-Jähriger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
Nächster Artikel DRK fordert zusätzliche Milliarden für Bevölkerungsschutz DRK fordert zusätzliche Milliarden für Bevölkerungsschutz

Folgen Sie uns

You Might also Like