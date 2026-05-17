Brand in Seehausen: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Am Sonntagmorgen, dem 17. Mai 2026, ereignete sich ein Brand in einem Wohngebäude in Seehausen am Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Vorfall verursachte einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich, glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wohnungsbrand in Seehausen

Gegen 9.50 Uhr am Sonntag wurde über die Integrierte Leitstelle Oberland ein Wohngebäudebrand in der Mauritiusstraße in Seehausen gemeldet. Die herbeigeeilten Feuerwehren entdeckten einen Brand, der sich über zwei Wohnungen oberhalb eines Garagenkomplexes ausgebreitet hatte.

Schnelle Löschung durch Einsatzkräfte

Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden keine Verletzungen gemeldet. Der Sachschaden wird zurzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten vor Ort durchgeführten Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Murnau übernommen. Im weiteren Verlauf setzten Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Untersuchung fort. Die Ursache des Brandes wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.