Linke fordert Maßnahmen gegen Kinderarmut nach Unicef-Studie
Politik & Wirtschaft

Linke fordert Maßnahmen gegen Kinderarmut nach Unicef-Studie

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Angesichts der laut einer neuen Unicef-Studie hohen Kinderarmut in Deutschland hat die Linke die Bundesregierung zum sofortigen Handeln aufgerufen.

Kinder in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Linken-Fraktionsvize Nicole Gohlke sagte dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”, dass ein reiches Land wie Deutschland beim Kinderwohl derart schlecht abschneide und strukturelle Kinderarmut de facto politisch toleriere, sei ein beschämender Skandal. Nötig seien nicht nur die sofortige Verankerung starker, einklagbarer Kinderrechte im Grundgesetz, sondern auch eine “echte, armutsfeste Kindergrundsicherung” anstelle der bisherigen “politischen Placebos”.

Gohlke plädierte für massive und gezielt gesteuerte Investitionen in die soziale Infrastruktur – von gut ausgestatteten Kitas in Brennpunkten bis zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung -, damit das grundgesetzliche Recht auf ein gutes Aufwachsen nicht länger vom Kontostand der Eltern abhänge.

Laut einer internationalen Vergleichsstudie zum Wohlbefinden von Kindern, die das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Sonntag veröffentlichte, belegt Deutschland nur Platz 25 von insgesamt 37 bewerteten Ländern. In Deutschland stagniere die Kinderarmutsquote seit Jahren bei hohen 15 Prozent, so Unicef. “Alarmierend” sei Deutschlands Abschneiden im Bereich Bildung.

- Anzeige -
DRK fordert zusätzliche Milliarden für Bevölkerungsschutz
Unionsfraktion gegen Vorbereitung auf AfD-Regierung
SPD-Parlamentsgeschäftsführer warnt vor AfD-Regierung
Grüne fordern Umsetzung der “Nur-Ja-heißt-Ja”-Regelung
Expertenkommission fordert von WHO Notstand wegen Klimakrise
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Pedelec-Diebstahl in Stadtbergen: Polizei sucht Zeugen Pedelec-Diebstahl in Stadtbergen: Polizei sucht Zeugen
Nächster Artikel Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte und beleidigende Videos führen zu Ermittlungen in München Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte und beleidigende Videos führen zu Ermittlungen in München

Folgen Sie uns

You Might also Like