Pedelec-Diebstahl in Stadtbergen: Polizei sucht Zeugen
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Pedelec-Diebstahl in Stadtbergen: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Stadtbergen-Deuringen – Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde ein Pedelec aus einer Garage in der Fritz-Reim-Straße gestohlen. Die Polizei intensiviert ihre Ermittlungen und sucht nach Hinweisen zu den unbekannten Tätern.

Inhalte im Überblick

Diebstahl in Stadtbergen-Deuringen

Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 14. Mai 2026, 19:00 Uhr, und dem 15. Mai 2026, 07:30 Uhr. Der oder die Täter entwendeten ein hochwertiges Pedelec aus einer privaten Garage. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Ermittlungen und Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen oder Personen mit sachdienlichen Informationen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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