Aggressiver 43-Jähriger verletzt Polizisten in Augsburg und wird in Klinik eingewiesen

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 15. Mai 2026, ereigneten sich in der Bahnhofstraße in der Augsburger Innenstadt Widerstandshandlungen und ein tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte. Zwei der eingesetzten Beamten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Aggressiver Mann sorgt für Polizeieinsatz

Der Polizei wurde gegen 09:45 Uhr ein 43-jähriger Mann gemeldet, der durch aggressives Verhalten und Belästigungen von Passanten auffiel. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, was die Beamten dazu veranlasste, ihn zu fixieren.

Angriff mit Folgen

Der 43-Jährige leistete dabei Widerstand und biss einen der Beamten. Die Polizeikräfte brachten ihn daraufhin auf die Dienststelle, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Zudem ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.

Ermittlungen laufen

Da der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde er anschließend in ein geeignetes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.