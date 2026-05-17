Aggressiver 43-Jähriger verletzt Polizisten in Augsburg und wird in Klinik eingewiesen
Polizei & Co

Aggressiver 43-Jähriger verletzt Polizisten in Augsburg und wird in Klinik eingewiesen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 15. Mai 2026, ereigneten sich in der Bahnhofstraße in der Augsburger Innenstadt Widerstandshandlungen und ein tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte. Zwei der eingesetzten Beamten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Inhalte im Überblick

Aggressiver Mann sorgt für Polizeieinsatz

Der Polizei wurde gegen 09:45 Uhr ein 43-jähriger Mann gemeldet, der durch aggressives Verhalten und Belästigungen von Passanten auffiel. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, was die Beamten dazu veranlasste, ihn zu fixieren.

Angriff mit Folgen

Der 43-Jährige leistete dabei Widerstand und biss einen der Beamten. Die Polizeikräfte brachten ihn daraufhin auf die Dienststelle, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Zudem ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.

Ermittlungen laufen

Da der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde er anschließend in ein geeignetes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

- Anzeige -
Auseinandersetzung am Helmut-Haller-Platz: 20-Jähriger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
Pedelec-Diebstahl in Stadtbergen: Polizei sucht Zeugen
Unfallflucht in Augsburg-Oberhausen: Geparkter VW Sharan erheblich beschädigt
78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
Unfall auf A8 bei Burgau: Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Ausweichmanöver
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Polizei zieht positive Bilanz nach Katholikentag in Würzburg: Keine gravierenden Zwischenfälle, aber Festnahme und Drohnen-Verstöße festgestellt Polizei zieht positive Bilanz nach Katholikentag in Würzburg: Keine gravierenden Zwischenfälle, aber Festnahme und Drohnen-Verstöße festgestellt
Nächster Artikel Unionsfraktion gegen Vorbereitung auf AfD-Regierung Unionsfraktion gegen Vorbereitung auf AfD-Regierung

Folgen Sie uns

You Might also Like