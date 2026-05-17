Auseinandersetzung am Helmut-Haller-Platz: 20-Jähriger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
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Auseinandersetzung am Helmut-Haller-Platz: 20-Jähriger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Freitagabend, dem 15. Mai 2026, ereignete sich am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitt.

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Streit eskaliert zur körperlichen Auseinandersetzung

Der Vorfall begann gegen 21.45 Uhr mit einer verbalen Streitigkeit zwischen dem jungen Mann und zwei unbekannten Tätern. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der verletzte Mann besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die beiden gesuchten Täter wurden wie folgt beschrieben: Der männliche Täter trug einen grauen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose, während die weibliche Täterin ebenfalls einen grauen Kapuzenpullover, jedoch eine schwarze Jogginghose, getragen haben soll. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 0821/323-2510 an die Polizei Augsburg West gerichtet werden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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