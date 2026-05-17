Unfallflucht in Augsburg-Oberhausen: Geparkter VW Sharan erheblich beschädigt
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Unfallflucht in Augsburg-Oberhausen: Geparkter VW Sharan erheblich beschädigt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Freitag, den 15. Mai 2026, ereignete sich in der August-Wessels-Straße in Augsburg-Oberhausen eine Unfallflucht. Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde ein geparkter grauer VW Sharan von einem bislang unbekannten Fahrer beschädigt. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand und erlitt an der linken Seite einen Schaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Inhalte im Überblick

Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Suche nach dem unbekannten Fahrzeugführer läuft. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen können.

Polizei Augsburg West bittet um Mithilfe

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West zu melden. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegengenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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