Unionsfraktion gegen Vorbereitung auf AfD-Regierung

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, weist Forderungen aus dem Kreis der Landesinnenminister zurück, Vorbereitungen auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD in Sachsen-Anhalt zu treffen. “Ich halte von derartigen öffentlichen Diskussionen nichts”, sagte Throm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Wir müssen vielmehr jeden Tag dafür arbeiten, dass es so weit nicht kommt.”

Die AfD könnte laut Umfragen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September stärkste Kraft werden. Am Wochenende sprachen sich mehrere Landesinnenminister öffentlich dafür aus, sich auf den Eintritt dieses Szenarios vorzubereiten. Sie argumentierten, der Zugang der AfD zu sicherheitsrelevanten Informationen sei ein Sicherheitsrisiko.