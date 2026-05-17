Unionsfraktion gegen Vorbereitung auf AfD-Regierung
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Unionsfraktion gegen Vorbereitung auf AfD-Regierung

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Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, weist Forderungen aus dem Kreis der Landesinnenminister zurück, Vorbereitungen auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD in Sachsen-Anhalt zu treffen. “Ich halte von derartigen öffentlichen Diskussionen nichts”, sagte Throm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Wir müssen vielmehr jeden Tag dafür arbeiten, dass es so weit nicht kommt.”

Alexander Throm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die AfD könnte laut Umfragen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September stärkste Kraft werden. Am Wochenende sprachen sich mehrere Landesinnenminister öffentlich dafür aus, sich auf den Eintritt dieses Szenarios vorzubereiten. Sie argumentierten, der Zugang der AfD zu sicherheitsrelevanten Informationen sei ein Sicherheitsrisiko.

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