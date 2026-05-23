Segelflugzeug stürzt auf A45: Ein Toter und ein Schwerverletzter
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Segelflugzeug stürzt auf A45: Ein Toter und ein Schwerverletzter

DTS Nachrichtenagentur
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Ein Segelflugzeug ist am Samstag auf der Autobahn 45 in Nordrhein-Westfalen zwischen Freudenberg und Olpe-Süd abgestürzt, wobei ein Mensch ums Leben kam und ein weiterer schwer verletzt wurde.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Polizeiangaben zufolge war das Flugzeug auf dem Segelflugplatz in Hünsborn gestartet und kurz nach dem Start auf die Fahrbahn gestürzt, berichtet der WDR. Dabei wurden keine Fahrzeuge getroffen oder beschädigt.

Die Autobahn in Richtung Frankfurt wurde zunächst gesperrt, und es bildete sich ein Rückstau von etwa acht Kilometern. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, um die Situation zu bewältigen. Ein verletzter Mann, der im Wrack eingeklemmt war, musste geborgen werden. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, und Experten der Flugsicherung sind auf dem Weg, um die Unglücksstelle zu untersuchen.

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Das Rote Kreuz versorgte die im Stau stehenden Menschen mit Getränken. Die Polizei ermittelt weiterhin, um die genauen Umstände des Absturzes zu klären. Der Verkehr auf der Gegenfahrbahn staute sich ebenfalls, da die Autobahnpolizei die Lage vor Ort sicherte.

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