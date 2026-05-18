Seniorenehepaar in Garmisch-Partenkirchen: Zwei Tatverdächtige nach Überfall festgenommen und in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Seniorenehepaar in Garmisch-Partenkirchen: Zwei Tatverdächtige nach Überfall festgenommen und in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am frühen Samstagmorgen, den 9. August 2025, wurde ein Seniorenehepaar in Garmisch-Partenkirchen Opfer eines Überfalls. Zwei zunächst unbekannte Männer drangen gegen 3:30 Uhr in das Einfamilienhaus des Ehepaars im Husarenweg ein. Die Eheleute schliefen zu diesem Zeitpunkt. Einer der Täter wurde gegen die Frau körperlich übergriffig, verletzte sie dabei leicht und entwendete gemeinsam mit seinem Komplizen Silberbesteck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags, bevor sie unerkannt flüchteten.

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Intensive Ermittlungen führen zu zwei Verhaftungen

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch am selben Morgen die Ermittlungen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II setzte das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Untersuchungen gegen die Verdächtigen fort. Auf Basis umfangreicher Ermittlungen geriet ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger in Verdacht und sitzt nach seiner Festnahme im April 2026 durch Spezialeinsatzkräfte im Rhein-Main-Gebiet in Untersuchungshaft.

Weitere Verdächtiger in Untersuchungshaft

Zusätzlich zu dem festgenommenen 30-Jährigen sitzt ein weiterer Tatverdächtiger, ein 28-jähriger Mann, aufgrund eines anderen schwerwiegenden Strafverfahrens in Hessen in Untersuchungshaft. Die Immobilien in Hessen und Unterfranken, die im Zuge der Festnahme durchsucht wurden, förderten weiteres Beweismaterial zutage, das aktuell ausgewertet wird. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen dauern an.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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