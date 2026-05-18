Steinattacke auf der A8: Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg – Auf der A8 bei Gersthofen kam es am Sonntag, den 17. Mai 2026, zu einem gefährlichen Vorfall: Gegen 12:15 Uhr beschädigte ein Stein die Windschutzscheibe eines Autos.

Autofahrer hört Schlag und entdeckt Schäden

Ein 26-jähriger Fahrer war in Richtung München unterwegs, als er beim Unterfahren einer Brücke nahe der Anschlussstelle Neusäß einen lauten Schlag wahrnahm. Später stellte er fest, dass seine Windschutzscheibe drei kleine Einschläge aufwies.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen unbekannten Täter aufgenommen.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.