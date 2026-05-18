Serie von Einbrüchen in Regensburger Parteibüro und Physiotherapiepraxis: Kriminalpolizei sucht Zeugen

In Regensburg kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Einbrüchen in das Parteibüro und die Physiotherapiepraxis im Ostenviertel. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Einbruchsserie im Ostenviertel

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen dem 13. Mai um 17:00 Uhr und dem 15. Mai um 08:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Parteibüro. Dort stahl er einen geringen zweistelligen Eurobetrag in Münzen und mehrere hochwertige Mobiltelefone aus dem Erdgeschoss. Anschließend versuchte er, seine Spuren im Büro und Treppenhaus zu verwischen, bevor er flüchtete. Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv für den Einbruch aus.

Weitere Einbrüche in der Region

Ein weiterer Fall wurde für den Zeitraum vom 14. Mai um 19:00 Uhr bis zum 15. Mai um 13:12 Uhr gemeldet. Der Täter drang gewaltsam in eine Physiotherapie-Praxis ein, durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete eine niedrige dreistellige Summe an Bargeld. Auch hier unternahm der Täter den Versuch, seine Spuren zu beseitigen, bevor er die Flucht ergriff.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Regensburg überprüft mögliche Verbindungen zu weiteren Einbrüchen, die in den letzten Wochen im Stadtgebiet von Regensburg passiert sind. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Veröffentlicht am 18.05.2026 um 15:08 Uhr