Unbekannter erbeutet Bargeld bei Überfall auf Supermarkt in Nürnberg-Worzeldorf – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Unbekannter erbeutet Bargeld bei Überfall auf Supermarkt in Nürnberg-Worzeldorf – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am frühen Montagmorgen des 18. Mai 2026 ereignete sich ein Raubüberfall in einer Supermarktfiliale im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete dabei Bargeld im hohen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

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Unbekannter Täter überfällt Supermarkt in Worzeldorf

Gegen 05:30 Uhr verschaffte sich der Täter über die Hintertür Zutritt zu der Filiale in der Spitzwegstraße. Im Inneren traf er auf eine Angestellte und forderte unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mann das Geld erhalten hatte, flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe

Die Angestellte alarmierte umgehend die Polizei, die sofort mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, einschließlich dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, reagierte. Trotz intensiver Suche konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Mitarbeiterin des Supermarkts blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben: Circa 185 cm groß, athletische Statur, komplett schwarz gekleidet und trug eine dunkle Sturmhaube sowie einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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