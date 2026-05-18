Messerangriff in Nürnberg-Wöhrd: Zeugen gesucht nach Täterbeschreibung
Polizeipräsidium Mittelfranken

Messerangriff in Nürnberg-Wöhrd: Zeugen gesucht nach Täterbeschreibung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Am Samstagmorgen, den 16. Mai 2026, wurde ein 40-jähriger Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd Opfer eines Messerangriffs. Der bislang unbekannte Täter verletzte ihn und der Geschädigte musste anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können.

Inhalte im Überblick

Details zum Tatgeschehen

Laut bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 5:00 Uhr in der Georg-Strobel-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Täter und dem 40-jährigen griechischen Staatsangehörigen. Im Verlauf dieses Streits griff der Täter den Mann unvermittelt mit einem Messer an und fügte ihm eine Bauchverletzung zu. Danach flüchtete der Angreifer vom Tatort.

Laage des Verletzten und Täterbeschreibung

Die Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann zunächst vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen:

  • männlich
  • etwa 35 bis 45 Jahre alt
  • circa 165 bis 175 Zentimeter groß
  • dunkle Augen
  • schwarze Haare mit hellen Locken
  • sprach akzentfreies Deutsch
  • trug eine blaue Jacke mit unbekanntem Zeichen
  • dunkle Hose, vermutlich Jogginghose mit seitlichen Knöpfen

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat erste Ermittlungen aufgenommen, die nun vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei fortgeführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

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Erstellt durch: Alexander Greil

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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