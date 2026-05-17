Einbruch in Lehrberger Baucontainer: Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen für Diebstahl von Baumaschinen im Wert von 25.000 Euro

ANSBACH. (475) Die Kriminalpolizei Ansbach sucht nach Zeugen für einen Einbruch in einen Baucontainer in Lehrberg (Lkrs. Ansbach), bei dem mehrere Baumaschinen gestohlen wurden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch und Freitag (13.-15.05.2026).

Wertvolles Diebesgut entwendet

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwochabend um 18:00 Uhr bis Freitagmorgen um 07:30 Uhr in den Container, der in der Bauhofstraße aufgestellt war, ein. Dabei entwendeten sie mehrere Baumaschinen samt Zubehör, darunter eine Rüttelplatte und einen Fugenschneider. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Spurensicherung übernommen und bittet die Bürger um Mithilfe. Zeugen, die im Bereich der Bauhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad