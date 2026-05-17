Älterer Autofahrer verursacht Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden auf Supermarktparkplatz in Fürth

Am Freitagmorgen, den 15. Mai 2026, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Fürth ein Verkehrsunfall. Beteiligt war ein 87-jähriger Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug in zwei geparkte Wagen fuhr und sich dabei leicht verletzte.

Unfallursache: Verwechslung von Gas- und Bremspedal

Der Unfallfahrer, ein 87-jähriger Deutscher, war gegen 09:15 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz in der Würzburger Straße unterwegs. Offenbar rutschte der Mann vom Bremspedal und trat stattdessen auf das Gaspedal, wodurch er ungebremst in zwei geparkte Fahrzeuge prallte. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Unfallfahrer. Andere Personen blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Hoher Sachschaden an den Fahrzeugen

An allen beteiligten Fahrzeugen, sowohl am Mercedes des Unfallverursachers als auch an den zwei weiteren Pkw, entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Fürth übernahm die Unfallaufnahme und untersucht den Vorfall.