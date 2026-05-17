Mann randaliert in Rettungswagen und beißt Polizisten ins Bein in Nürnberg

In der Nacht auf Samstag (16.05.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Schafhof zu einem Zwischenfall, bei dem ein Mann in einem Rettungswagen randalierte und bei seiner Festnahme einen Polizisten biss. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei verhaftet und anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

Randalierer bei Rettungseinsatz

Gegen 02:30 Uhr alarmierten Sanitäter die Polizei, nachdem sie vor einer Diskothek in der Klingenhofstraße einen 26-jährigen Deutschen nach mutmaßlichem Alkohol- und Drogenkonsum behandelt hatten. Der Mann begann im Rettungsfahrzeug zu randalieren und beschädigte ein Funkgerät des Rettungsdienstes. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost rückte aus und nahm den Mann fest.

Polizist bei Festnahme verletzt

Während der Festnahme biss der Randalierer einem 23-jährigen Polizeibeamten in den Oberschenkel, als die Beamten ihn zu Boden brachten und ihm Handfesseln anlegten. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ermittlungen eingeleitet

Nach der Festnahme wurde der Tatverdächtige aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik eingewiesen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, da der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.