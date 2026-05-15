Chemieunfall in Nürnberger Firma: Ein Toter und mehrere Verletzte

Am Freitagvormittag, den 15. Mai 2026, ereignete sich in einem Unternehmen im Nürnberger Stadtteil Schafhof ein schwerwiegender Chemieunfall, bei dem eine Person ihr Leben verlor. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Unfalls eingeleitet.

Notruf und erste Maßnahmen

Um 11:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Nürnberg über einen Notfall in einem Firmengebäude in der Thurn-und-Taxis-Straße informiert. Der Chemieunfall ereignete sich aus bisher unbekannten Gründen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass mindestens sieben Personen, vorwiegend mit Atemwegsverletzungen, betroffen sind. Vier der Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert, darunter zwei Mitarbeiter, die unmittelbar nach dem Unfall das Bewusstsein verloren. Einer dieser Männer ist mittlerweile im Krankenhaus verstorben.

Untersuchungen zur Unfallursache

Das spezialisierte Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg konzentriert sich auf die Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang des Unfalls. Aufgrund der weiterhin bestehenden unklaren Gefahrensituation konnten die Ermittlungen vor Ort noch nicht aufgenommen werden. Die Feuerwehr gibt jedoch Entwarnung für die Anwohner, für die aktuell keine Gefahr besteht.