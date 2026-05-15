Chemieunfall in Nürnberger Firma: Ein Toter und mehrere Verletzte
Polizeipräsidium Mittelfranken

Chemieunfall in Nürnberger Firma: Ein Toter und mehrere Verletzte

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Freitagvormittag, den 15. Mai 2026, ereignete sich in einem Unternehmen im Nürnberger Stadtteil Schafhof ein schwerwiegender Chemieunfall, bei dem eine Person ihr Leben verlor. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Unfalls eingeleitet.

Inhalte im Überblick

Notruf und erste Maßnahmen

Um 11:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Nürnberg über einen Notfall in einem Firmengebäude in der Thurn-und-Taxis-Straße informiert. Der Chemieunfall ereignete sich aus bisher unbekannten Gründen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass mindestens sieben Personen, vorwiegend mit Atemwegsverletzungen, betroffen sind. Vier der Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert, darunter zwei Mitarbeiter, die unmittelbar nach dem Unfall das Bewusstsein verloren. Einer dieser Männer ist mittlerweile im Krankenhaus verstorben.

Untersuchungen zur Unfallursache

Das spezialisierte Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg konzentriert sich auf die Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang des Unfalls. Aufgrund der weiterhin bestehenden unklaren Gefahrensituation konnten die Ermittlungen vor Ort noch nicht aufgenommen werden. Die Feuerwehr gibt jedoch Entwarnung für die Anwohner, für die aktuell keine Gefahr besteht.

Geparkter Pkw in Geslau durch technischen Defekt in Brand geraten: Sachschaden von 9.000 Euro und eine leichte Verletzung
Streit vor Nürnberger Bar: 35-Jähriger tritt auf 34-Jährige ein – Tatverdächtiger festgenommen
82-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Altdorf b. Nürnberg
Brand in Neusitz: Kellerfeuer in Einfamilienhaus verursacht Verletzungen und hohen Sachschaden
Auseinandersetzungen bei politischen Versammlungen in Nürnberg-Gostenhof: Flaschenwürfe und Polizeieinsatz
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Forschungsministerin Bär will US-Wissenschaftler anlocken Forschungsministerin Bär will US-Wissenschaftler anlocken
Nächster Artikel AfD sucht Personal für Alleinregierung in Sachsen-Anhalt AfD sucht Personal für Alleinregierung in Sachsen-Anhalt

Folgen Sie uns

You Might also Like