61-jähriger Joachim Stürmer in Würzburg Versbach vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Ein 61-jähriger Mann aus Würzburg, Ortsteil Versbach, wird seit Freitagmittag vermisst. Die Polizei setzt ihre Suche nach dem Mann fort und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Joachim Stürmer, der Vermisste, wurde zuletzt am Freitag, gegen 15:00 Uhr, an seiner Wohnadresse in Versbach gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich der 61-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Beschreibung des Vermissten

Die Polizei hofft auf Informationen aus der Öffentlichkeit, um den Aufenthaltsort von Herrn Stürmer zu ermitteln. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, kräftig gebaut, mit kurzen braunen Haaren und Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er schwarze Jeans und ein schwarzes Hemd.

Kontaktaufnahme mit der Polizei

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.