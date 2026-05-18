Polizei Fürth präsentiert Kriminal- und Unfallstatistik 2025 mit hochrangigen Vertretern und Kommunalpolitikern
Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizei Fürth präsentiert Kriminal- und Unfallstatistik 2025 mit hochrangigen Vertretern und Kommunalpolitikern

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Die Kriminalpolizei Fürth sowie die Polizeiinspektionen Zirndorf und Stein laden zur Vorstellung der polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 im Landkreis Fürth ein. Die Veranstaltung verspricht wichtige Einblicke in die Sicherheitslage der Region.

Inhalte im Überblick

Präsentation der Statistik

Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, um 10:00 Uhr, wird die Statistik bei der Polizeiinspektion Zirndorf in der Rothenburger Straße 27, 90513 Zirndorf, vorgestellt. Medienvertreter erhalten die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und Fragen zu stellen.

Vertreter der Polizei und Politik

Zu diesem wichtigen Ereignis werden Herr Kriminaldirektor Michael Dietsch, Leiter der Kriminalpolizei Fürth, Frau Erste Polizeihauptkommissarin Christina Hantke, Leiterin der Polizeiinspektion Stein, und Herr Polizeioberrat Matthias Riedel, Leiter der Polizeiinspektion Zirndorf, anwesend sein. Auch der Landrat des Landkreises Fürth, Herr Bernd Obst, sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen des Landkreises werden erwartet.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen, um aus erster Hand über die Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Kriminalität und Verkehrsunfälle im Landkreis Fürth informiert zu werden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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