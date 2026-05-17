Tödlicher Motorradunfall auf A6 bei Kammerstein: Autofahrer kollidiert mit 63-jährigem Biker

Am Sonntagabend, den 17. Mai 2026, ereignete sich auf der A6 nahe Kammerstein im Landkreis Roth ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein PKW und ein Motorrad beteiligt waren. Der 63-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Notruf und Unfallaufnahme

Gegen 18:50 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der mittelfränkischen Polizei ein, nachdem es kurz vor der Rastanlage Kammersteiner Land aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der 39-jährige Autofahrer blieb körperlich unverletzt, bedurfte jedoch Betreuung durch den Rettungsdienst.

Ermittlungen und Verkehrsbehinderungen

Mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Feucht sind derzeit mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, der die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es möglicherweise zu dem Unfall, als der SUV der Marke Skoda beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Fahrspur von hinten auf das Motorrad auffuhr.

Verkehrsführung und Maßnahmen

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Autobahn in Richtung Amberg war zunächst für mehrere Stunden gesperrt. Seit 21:40 Uhr erfolgt die Verkehrsführung phasenweise über die rechte Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Räumarbeiten ist weiterhin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Erstellt durch: Michael Konrad