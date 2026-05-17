Eintracht Frankfurt trennt sich von Cheftrainer Riera

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Albert Riera sowie den Co-Trainern Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti getrennt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Das Trainerteam hatte die Verantwortung erst im Februar dieses Jahres übernommen.

Albert Riera (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Unter der Leitung von Riera verzeichnete die Mannschaft vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Die Eintracht beendete die Bundesliga-Saison 2025/26 auf dem achten Tabellenplatz. Sportvorstand Markus Kroesche sagte, man sei “nach intensiven Gesprächen gemeinsam” zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Riera habe die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit “großem Fleiß” und “hohem Engagement” in den Dienst des Vereins gestellt.

Riera sagte, er selbst übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse. Sein Ziel sei es gewesen, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen. Er sei dankbar, Teil der Geschichte von Eintracht Frankfurt gewesen zu sein, und wünsche dem Klub für die Zukunft nur das Beste.