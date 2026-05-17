Eintracht Frankfurt trennt sich von Cheftrainer Riera
Sport

Eintracht Frankfurt trennt sich von Cheftrainer Riera

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Albert Riera sowie den Co-Trainern Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti getrennt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Das Trainerteam hatte die Verantwortung erst im Februar dieses Jahres übernommen.

Albert Riera (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Unter der Leitung von Riera verzeichnete die Mannschaft vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Die Eintracht beendete die Bundesliga-Saison 2025/26 auf dem achten Tabellenplatz. Sportvorstand Markus Kroesche sagte, man sei “nach intensiven Gesprächen gemeinsam” zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Riera habe die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit “großem Fleiß” und “hohem Engagement” in den Dienst des Vereins gestellt.

Riera sagte, er selbst übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse. Sein Ziel sei es gewesen, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen. Er sei dankbar, Teil der Geschichte von Eintracht Frankfurt gewesen zu sein, und wünsche dem Klub für die Zukunft nur das Beste.

- Anzeige -
Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera
2. Liga: Elversberg steigt auf – FCM und Dresden gerettet
2. Bundesliga: Elversberg steigt auf – Düsseldorf muss in 3. Liga
Bayern feiern Meisterparty: Jetzt soll auch das Double her
Sky: Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurück
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera
Nächster Artikel Tödlicher Motorradunfall auf A6 bei Kammerstein: Autofahrer kollidiert mit 63-jährigem Biker Tödlicher Motorradunfall auf A6 bei Kammerstein: Autofahrer kollidiert mit 63-jährigem Biker

Folgen Sie uns

You Might also Like