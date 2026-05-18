Einbruch in Nürnberger Werkstatt: Mehrere tausend Euro gestohlen, Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Einbruch in Nürnberger Werkstatt: Mehrere tausend Euro gestohlen, Kripo sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag (13.-15.05.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt im Nürnberger Stadtteil Schafhof. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Inhalte im Überblick

Einbruch in Inklusionswerkstatt

Die Täter gelangten zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch und 06:30 Uhr am Freitag auf bisher ungeklärte Weise in die Inklusionswerkstatt in der Sieboldstraße. Im Inneren des Gebäudekomplexes öffneten sie unter anderem einen Tresor in einem der Büros und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Einbruch führte zudem zu Sachschäden, die ebenfalls auf mehrere tausend Euro geschätzt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere Personen, die im näheren Umfeld der Werkstatt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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