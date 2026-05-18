Schnieder zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt

Gordon Schnieder ist zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Der CDU-Politiker erhielt am Montag im Landtag die erforderliche Mehrheit. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Gordon Schnieder ist zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Der CDU-Politiker erhielt am Montag im Landtag die erforderliche Mehrheit. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.