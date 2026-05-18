Verkehrsunfall auf A7 bei Fellheim: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrkollision im Stauende
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Verkehrsunfall auf A7 bei Fellheim: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrkollision im Stauende

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am 18. Mai 2026 ereignete sich auf der Autobahn A7 bei Fellheim Richtung Füssen ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

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Unfallhergang auf der A7

Eine 58-jährige Fahrerin musste ihr Auto aufgrund eines Staus, verursacht durch einen vorherigen Unfall, abbremsen. Eine 30-jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 58-Jährigen auf. Der Aufprall schleuderte das Auto der 30-Jährigen nach rechts, durchbrach einen Wildschutzzaun und endete auf dem Dach im Grünstreifen. Das Auto der 58-Jährigen wurde nach links gegen die Mittelschutzplanke gedrückt.

Verletzte und Sachschäden

Im Wagen der 30-Jährigen befand sich ihr vier Monate altes Kind, das vorschriftsmäßig gesichert und nach ersten Erkenntnissen unverletzt war. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die 58-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der wirtschaftliche Totalschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 35.000 Euro. Der Schaden an der Infrastruktur beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

Die Beamten der Autobahnpolizeistation Memmingen sowie die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim waren vor Ort. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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