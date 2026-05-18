Verkehrsunfall auf A7 bei Fellheim: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrkollision im Stauende

Am 18. Mai 2026 ereignete sich auf der Autobahn A7 bei Fellheim Richtung Füssen ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Unfallhergang auf der A7

Eine 58-jährige Fahrerin musste ihr Auto aufgrund eines Staus, verursacht durch einen vorherigen Unfall, abbremsen. Eine 30-jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 58-Jährigen auf. Der Aufprall schleuderte das Auto der 30-Jährigen nach rechts, durchbrach einen Wildschutzzaun und endete auf dem Dach im Grünstreifen. Das Auto der 58-Jährigen wurde nach links gegen die Mittelschutzplanke gedrückt.

Verletzte und Sachschäden

Im Wagen der 30-Jährigen befand sich ihr vier Monate altes Kind, das vorschriftsmäßig gesichert und nach ersten Erkenntnissen unverletzt war. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die 58-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der wirtschaftliche Totalschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 35.000 Euro. Der Schaden an der Infrastruktur beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

Die Beamten der Autobahnpolizeistation Memmingen sowie die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim waren vor Ort. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.