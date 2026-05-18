Gordon Schnieder neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz
Politik & Wirtschaft

Gordon Schnieder neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Gordon Schnieder ist zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Bei der Wahl im Landtag erhielt der CDU-Politiker am Montag 63 Stimmen, die Koalition aus CDU und SPD hat zusammen allerdings 71 Sitze im Parlament. 38 Abgeordnete stimmten mit “nein”, zwei enthielten sich. Zudem gab es zwei ungültige Stimmen.

Gordon Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die CDU hatte die Landtagswahl am 22. März klar gewonnen. Sie kam auf 31 Prozent, vor der SPD des bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer mit 25,9 Prozent. Beide Parteien einigten sich im Anschluss auf die Bildung einer Großen Koalition. Schweitzer ist kein Teil der neuen Regierung, er zieht sich aber auch nicht vollständig zurück. Stattdessen übernahm er das Amt als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag, welches er bereits von 2014 bis 2021 innehatte.

Der neue Koalitionsvertrag beinhaltet unter anderem das Ziel, Städte und Gemeinden zu stärken. Die Koalition verspricht höhere Zuweisungen. Zudem soll die Verwaltung modernisiert werden. Im Bereich Innere Sicherheit wollen CDU und SPD stärker auf Technik wie Künstliche Intelligenz setzen. Auch mehr Videoüberwachung soll ermöglicht werden.

BMG: Vorerst keine Ebola-Auswirkungen für Deutschland
Merz hält an Kritik am Iran-Einsatz der USA fest
Schnieder zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt
Dax holt Verluste wieder auf – Stimmung weiter von Skepsis geprägt
Grüne fordern Überarbeitung des Klimaschutzprogramms
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Atemgerät vergessen: Bundespolizei rettet Tag für Schlaganfall-Patient im Zug nach Augsburg Atemgerät vergessen: Bundespolizei rettet Tag für Schlaganfall-Patient im Zug nach Augsburg
Nächster Artikel Verkehrsunfall auf A7 bei Fellheim: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrkollision im Stauende Verkehrsunfall auf A7 bei Fellheim: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrkollision im Stauende

Folgen Sie uns

You Might also Like