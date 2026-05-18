Europol geht gegen Propaganda der Iranischen Revolutionsgarde vor
Vermischtes

Europol geht gegen Propaganda der Iranischen Revolutionsgarde vor

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Unter Führung der europäischen Polizeibehörde Europol sind die Sicherheitsbehörden in mehreren Ländern im Rahmen einer koordinierten Aktion gegen Propaganda der Iranischen Revolutionsgarde vorgegangen.

Europol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Insgesamt seien 14.200 Beiträge im Internet ins Visier genommen worden, die mit der Iranischen Revolutionsgarde in Verbindung stünden, teilte Europol am Montag mit. Die Aktion wurde demnach von der EU Internet Referral Unit (EU IRU) geleitet und zielte darauf ab, die Online-Präsenz der Gruppe zu identifizieren und zu stören, die zur Verbreitung von Propaganda, zur Rekrutierung von Unterstützern und zur Beschaffung von Geldern genutzt wurde.

Insgesamt beteiligten sich 19 Länder an der Aktion, darunter Deutschland und Frankreich, aber auch die USA. Die Behörden arbeiteten zwischen dem 13. Februar und dem 28. April in synchronisierten Phasen, sammelten Informationen, überprüften Ziele und führten gemeinsame Meldungen an Online-Plattformen durch. Die Propaganda wurde in mehreren Sprachen verbreitet, darunter Arabisch, Englisch und Spanisch. Die IRGC nutzte ein Netzwerk von Hosting-Dienstleistern in verschiedenen Ländern, um ihre Online-Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

- Anzeige -

Die Europäische Union hatte das IRGC am 19. Februar 2026 offiziell als terroristische Organisation eingestuft, was es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, gegen die Aktivitäten ihrer Mitglieder und unterstützenden Einheiten in der EU vorzugehen.

Expertenrat warnt vor Überschreitung des Emissionsbudgets bis 2030
Amnesty: Zahl der Hinrichtungen auf höchstem Stand seit 1981
Ukraine startet massive Drohnenangriffe auf Russland
Ausgebrochener Tiger bei Leipzig erschossen – ein Verletzter
Unicef-Studie: Deutschland bei Kinderwohl unterdurchschnittlich
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Mehrere Festnahmen in München: Diebstahl im ICE und Schlägerei an der Hackerbrücke Mehrere Festnahmen in München: Diebstahl im ICE und Schlägerei an der Hackerbrücke
Nächster Artikel Staatsanwaltschaft Köln will HSH-Nordbank-Fall abgeben Staatsanwaltschaft Köln will HSH-Nordbank-Fall abgeben

Folgen Sie uns

You Might also Like