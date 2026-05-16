Bulgarien gewinnt mit Dara den Eurovision Song Contest

Bulgarien hat den Eurovision Song Contest 2026 gewonnen. Die Sängerin Dara bekam für “Bangaranga” die meisten Jury-Stimmen und setzte sich am Ende knapp vor Israel durch, das wie im letzten Jahr bei den Zuschauerstimmen besonders gut abgeschnitten hatte.

Dara beim Eurovision Song Contest am 16.05.2026, Richard Skoumal/CTK/ddp via dts Nachrichtenagentur

Der deutsche Beitrag “Fire” von Sarah Engels landete auf Platz 23 von 25. Zum Vergleich: in den letzten beiden Jahren war Deutschland auf den Plätzen 15 und 12 platziert worden, davor zweimal hintereinander auf dem letzten Platz.

Aus Deutschland wurden am Samstag von den Zuschauern die meisten Punkte wie im Vorjahr an Israel vergeben, dahinter folgte das Siegerland Bulgarien, und dann Griechenland, Kroatien, Italien und Österreich.

Insgesamt hatten 35 Länder am Wettbewerb teilgenommen, und damit so wenige wie noch nie seit der Einführung der Halbfinals im Jahr 2004. Der Grund: Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien hatten die Veranstaltung aufgrund der Teilnahme Israels boykottiert und keine Musiker geschickt. Weil mit Spanien auch ein Land der sogenannten “Big Five” fernblieb, traten am Samstag im Finale nur 25 statt der seit 2012 üblichen 26 Länder auf.