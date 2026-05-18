35-jähriger Mann nach Überklettern von Bankmauer in Nürnberg festgenommen

NÜRNBERG. (474) Am Samstag, den 16. Mai 2026, wurde in der Nürnberger Innenstadt ein Mann auf frischer Tat erwischt, als er über die Mauer eines Bankgebäudes kletterte. Die Aktion wurde von einer Zivilstreife der Polizei beobachtet, die den 35-Jährigen daraufhin festnahm.

Männer versuchten auf illegale Weise in die Diskothek zu gelangen

Gegen 00:30 Uhr bemerkte eine Zivilstreife der Polizei zwei Männer, die versuchten, über die Mauer eines Bankgebäudes in der Bahnhofstraße zu klettern. Einem der Männer, ein 35-jähriger Ukrainer, gelang es, die Mauer zu überwinden, bevor die Beamten ihn festnehmen konnten.

Ausgelöst durch Abweisung am Diskothekeneingang

Die Überprüfung ergab, dass die beiden Männer zuvor an einer nahegelegenen Diskothek abgewiesen worden waren. Um sich dennoch Zutritt zu verschaffen, versuchten sie, über die Mauer des Bankgebäudes zu gelangen. Der 35-jährige Mann sieht sich nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs konfrontiert.

Erstellt durch: Michael Konrad